Россиян предупредили, как безобидные лайки и геометки создают на вас досье в сети

Каждый лайк, поисковый запрос или даже время сеанса добавляют штрих к вашему цифровому портрету. По этим данным можно определить интересы, привычки, доход, круг общения и даже эмоциональное состояние пользователя. Цифровой след формируется из всего, что мы делаем в сети, и часто рассказывает о человеке больше, чем резюме или медицинская карта, рассказал «Газете.Ru» эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян.

По словам эксперта, большинство сервисов в сети собирают данные автоматически: отслеживают поведение через файлы cookie, историю поиска, время активности, местоположение, скорость прокрутки ленты и даже секретный ключ вашей авторизации в аккаунте.

«Лайк» под постом о путешествиях сигнализирует об интересе к отдыху, а отметка в кафе — о вашем местонахождении в тот или иной момент. В итоге вы получаете рекламу авиабилетов и гостиниц, а маркетинговые платформы — дополнительный фрагмент вашего профиля», — объяснил он.

При этом массив данных формируется и без вашего прямого участия — это так называемый пассивный цифровой след. Смартфон или другое устройство фиксируют местоположение, модель самого устройства, подключение к Wi-Fi и список установленных приложений. Даже когда экран выключен, часть сведений продолжает передаваться. Бесплатные игры, фонарики, утилиты и антивирусы особенно активны в сборе данных — именно продажа пользовательской информации часто становится их источником дохода.

«Проблема не в самих технологиях, а в том, кто и как использует собранные сведения. Современные рекламные системы не просто «угадывают интересы», а формируют поведенческие профили. Анализируя лайки, подписки и время, когда вы онлайн, они способны делать выводы о вашем настроении или самочувствии. То, что кажется случайной рекомендацией, на деле — результат точного анализа», — заявил эксперт.

Разрозненные фрагменты данных складываются в точную картину вашей жизни. Если доступ к ним получают маркетологи, то при определенных обстоятельствах к данным могут подобраться и мошенники. Изучив открытые профили, злоумышленники могут узнать, где вы живете, когда бываете в отъезде и кто ваши близкие. Известны случаи, когда публикации с геолокациями помогали грабителям вычислить адрес владельца дорогого автомобиля или квартиры.

«А активность в соцсетях — от фото документов до посадочных талонов (на них часто видно код бронирования и личные данные) — нередко используется для взлома и фишинга: злоумышленник может отменить брони или получить доступ к вашим аккаунтам. В 2024 году, по данным аналитиков, было зафиксировано более 1,5 млрд утечек данных о россиянах — на треть больше, чем годом ранее», — предупредил специалист.

Полностью стереть цифровой след невозможно, но контролировать его — реально.

«Уберите с личных страниц в соцсетях, из шапок профилей в мессенджерах информацию о месте жительства, работе и учебе, данные с номерами автомобилей, телефонов, удостоверений личности (в т.ч. устаревших). Не размещайте в сети фото ж/д и авиабилетов, а также информацию о длительном отсутствии. Ограничьте доступ к своим страницам и страницам близких встроенными средствами приватности в социальных сетях и мессенджерах. Применяйте для идентификации к чувствительным сервисам (Госуслуги, банковские системы) непубличные номера телефонов, которые оформлены на вас, никому не сообщайте их, даже родным. Максимально сократите источники информации о вас и удалите ненужные учетные записи. Особое внимание стоит уделять умным устройствам и ИИ-сервисам. Голосовые и ИИ-ассистенты запоминают запросы, формируя интеллектуальный отпечаток личности. Чтобы снизить риски, регулярно обновляйте ПО устройств, ограничивайте разрешения приложений и не делитесь конфиденциальными данными при общении с ИИ», — резюмировал эксперт.

