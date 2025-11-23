Видео: массовое ДТП с 9 автомобилями парализовало движение на МКАД

На МКАД на юго-востоке Москвы утром 23 ноября произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 19-го км МКАД (в районе Бакинского бульвара) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в аварии приняли участие минимум семь автомобилей, а ее причиной, по предварительной информации, стала гололедица.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» сообщил о девяти столкнувшихся машинах. На кадрах с места происшествия видно, что на дороге образовался завал из нескольких машин, включая два такси. Также разбитые автомобили стоят перед ними.

