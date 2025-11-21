На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы минусы минерального масла для двигателя автомобиля

Автоэксперт Трушкова: использование минерального масла ускоряет износ мотора
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минеральное моторное масло отличается доступной ценой, однако его использование приводит к быстрому износу двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Основной недостаток минерального масла — ограниченный температурный диапазон работы. Оно быстро густеет на холоде. Это означает затрудненный пуск зимой — масляная пленка формируется медленно, повышается износ мотора. При высоких температурах такое масло становится слишком жидким, теряет вязкость и перестает защищать двигатель», — сказала Трушкова.

Кроме того, минералка быстро утрачивает свои характеристики из-за окисления. При нагреве она распадается, образуются отложения, ухудшая работу двигателя. Еще один минус — такое масло хуже держит присадки, быстрее теряет моющие свойства, а это прямая дорога к закоксовке поршневых колец и забитому маслоприемнику, отметила эксперт.

Минеральное масло может быть оправданным выбором для старых атмосферных двигателей, например, 70–90-х годов, конструктивно не рассчитанных на синтетику. Еще оно подойдет при крайне ограниченном бюджете и небольших пробегах, а также для автомобилей, которые эксплуатируются в теплом климате без перепадов температур, подчеркнула специалист.

Ранее стало известно, после какого пробега автомобиль становится опасным.

