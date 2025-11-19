Новый детский Gelaendewagen за 11 млн рублей показали в Москве

На выставке «Московское автошоу» представлен детский автомобиль — реплика Mercedes-Benz Gelaendewagen стоимостью 11 млн рублей. Об этом сообщили «Газете.Ru» в оргкомитете выставки.

«Автомобиль G Wagen P900 Rocket рассчитан на использование детьми и подростками от 7 до 15 лет. Он рассчитан на двух пассажиров, максимально допустимая масса — 350 кг. Машина снабжена двумя электродвигателями на передней и задней оси, она может проехать на одной зарядке до 80 км. Стоимость такой реплики Mercedes-Benz Gelaendewagen — 11 млн рублей», — рассказали в оргкомитете «Московского автошоу».

В 2025 году автомобиль получил ряд доработок: это кондиционер, контурная подсветка салона, вакуумный усилитель тормозов и аккумулятор увеличенной емкости напряжением 72 вольта и емкостью 200 ампер-часов.

Еще одна премьера выставки, предназначенная для детей, — реплика внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40. Машина базируется на пространственной раме, она снабжена дублирующей педалью тормоза и функцией родительского контроля на расстоянии 500 м. Этот автомобиль снабжен бензиновым мотором и стоит 2,1 млн рублей.

