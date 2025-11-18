Россиянам назвали 22 проблемы, появляющиеся у машины к 200 тыс. км пробега

При пробеге 200 тыс. км у автомобиля чаще всего появляются проблемы с мотором, коробкой передач и электрикой. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«При пробеге 200 тыс. километров у мотора могут быть изношены поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Двигатели с цепным приводом требуют замены цепи и натяжителей. Могут выйти из строя водяной насос, термостат, радиаторы и шланги. Скорее всего, потребуется замена распредвалов, иногда с муфтами регулировки фаз», — сказал Тимашов.

Роботизированные коробки передач и вариаторы на пробеге 200 тыс. километров могут потребовать серьезного вмешательства — как минимум необходимо обслуживание сцепления или ремня в случае с вариатором. Классические автоматы надежны, но могут потребовать ремонта, например, блока клапанов. Если авто имеет полный привод, возможно, потребует внимания раздаточная коробка или карданный вал, крестовины. Шрусы и полуоси, как правило, имеют ресурс около 200 тыс. километров, отметил специалист.

При таком солидном пробеге, вероятно, ходовая уже имела неоднократное вмешательство — замена дисков, колодок (2-й или 3-й комплект), тормозных суппортов в случае подклинивания или разрыва манжетов, рычагов, сайлентблоков (2-й комплект). Для амортизаторов пробег 200 тыс. километров — это показатель к замене.

Редкий автомобиль проходит 200 тыс. километров без проблем с электрикой. В основном у таких машин ломаются датчики, стартер, генератор, окисляется проводка и разъемы, выходят из строя лампы и электронные блоки, сказал Тимашов.

