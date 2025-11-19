Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi

Осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову) пересмотрят приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

«Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды», — сообщает агентство.

По версии следствия, 26 февраля 2025 года молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине, чтобы тот не составлял протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Алиасхабова задержали и после арестовали, в ходе допроса он признал вину в полном объеме.

Уголовное дело Wengallbi, у которого сейчас более 6,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), рассматривал Дорогомиловский районный суд.

Ранее автоблогера поймала полиция во время стрима в Ленобласти.