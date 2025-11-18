На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России осенью вырос спрос на услуги эвакуатора

Осенью 2025 года в России вырос спрос на эвакуаторы
true
true
true
close
Anton Vakhrushev/Shutterstock/FOTODOM

В октябре 2025 года россияне стали чаще пользоваться услугами эвакуатора. По сравнению с сентябрем спрос вырос на 5%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Услуг» и «Авито Спецтехники».

Причинами повышенной востребованности услуг эвакуаторов стало то, что некоторые водители не сменили летнюю резину на зимнюю с наступлением холодов, а также проблемы с запуском двигателя или зарядом аккумулятора. По данным источника, за месяц для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов спрос вырос на 6%, а для грузовых автомобилей — на 7%.

Также в связи с завершением мотосезона россияне стали на 3% чаще искать услуги эвакуации мотоциклов и квадроциклов для консервации на зиму. Помимо этого, интерес к эвакуации снегоходов, которые уже готовят к зимнему сезону, также увеличился на 3%.

Эксперты отметили, что самыми востребованными в октябре стали эвакуаторы грузоподъемностью до 2 т: спрос на них вырос на 13% по сравнению с сентябрем. Спрос на технику грузоподъемностью от 2,5 до 3 т увеличился на 4%, а на эвакуаторы от 3 т и более — на 6%. При этом самой востребованной оказалась частичная погрузка, которую выбирали на 9% чаще, интерес к «жесткой сцепкой» вырос на 8%, а спрос на услуги эвакуатора‑манипулятора и транспортировку с помощью лебедки увеличился на 5%.

