В Карелии несколько человек пострадали в ДТП с бензовозом

Поляков: количество пострадавших в ДТП с бензовозом в Карелии выросло до трех
Telegram-канал Олег Поляков

В Карелии произошло массовое ДТП с бензовозом, три человека получили травмы, еще троих спасти не удалось. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

Авария произошла в 12:00 мск на трассе А-121 Сортавала. Изначально сообщалось, что пострадал один человек и еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже правоохранители уточнили количество жертв и раненых.

«Один из пострадавших направлен в Сортавальскую ЦРБ, двое других от госпитализации отказались. Пожарные Лахденпохского района деблокировали тела из поврежденных автомобилей», — написал Поляков.

Он рассказал, что контейнеровоз поднимался вверх по склону дороги и потерял управление и врезался во встречный бензовоз. Также столкнулись два легковых автомобиля.

Уточняется, что на данный момент движение по дороге временно ограничено, транспорт едет через поселок Куркиеки. На месте аварии работают сотрудники МВД, заключил Поляков.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.

