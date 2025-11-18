Популярный в России Ford Focus сняли с производства

Компания Ford прекратила выпуск модели Focus. Об этом сообщает портал carbuzz.com.

Последние машины сошли с конвейера завода в Саарлуи (Германия). Ford не рассматривает выпуск модели-преемника на смену Focus.

Гендиректор Ford Джим Фарли объяснил отказ от массовых моделей, таких как Focus, Fiesta и Mondeo, переходом к производству «культовых автомобилей» — таких, как Bronco, Mustang и Raptor.

Производство Ford Focus первого поколения началось в 1998 году, с 2002-го эту модель выпускали в России на заводе во Всеволожске. За все время в разных странах было продано 12 млн «Фокусов» всех поколений.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Nissan снял с продажи свой старейший спорткар.