«Миома матки»: гинеколог объяснила, как подогрев сидений влияет на женское здоровье

Гинеколог Жуманова: долгий подогрев сидений может вызвать миому матки у водительниц
Shutterstock/FOTODOM

Длительный прогрев сидения может спровоцировать заболевания женской половой системы. Об этом Quto рассказала профессор, доктор медицинских наук, глава Центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины «Медси» Екатерина Жуманова.

«Безусловно, от кратковременного сидения на холодном кресле в машине у нас мгновенно не возникнет острый цистит или воспаление придатков. Но, если у женщины есть какие-то хронические заболевания, то от длительного сидения они могут обостриться», — объяснила врач.

По ее словам, когда водительница отправляется в длительную поездку, то сильный подогрев сидений может навредить. Во время таких путешествий следует регулировать температуру, чтобы не вызывать перегрев органов малого таза, от чего может появиться эндометриоз или миома матки: «такие заболевания не очень любят тепловую нагрузку на малый таз».

Жуманова также дала совет водителям обоих полов, которые проводят много времени за рулем: «чтобы не вызывать серьезного застоя в малом тазу <…> хорошо бы в пути делать остановки и простые упражнения».

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

