Замена шин на авто закончилась для семьи трагедией

В Австрии женщина меняла на авто шины и раздавила годовалую дочь
В Австрии 29-летняя женщина случайно раздавила дочь автомобилем после того, как поменяла на колесах резину. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в окружном центре Компфинг вечером 8 ноября. По предварительной информации, супружеская пара, 29-летняя женщина и ее 31-летний партнер, меняли на машине летнюю резину на зимнюю во дворе своего дома. Рядом с ними в этот момент находилась их дочь, которой в декабре должно было исполниться два года. Окончив работу, женщина села в машину, чтобы перепарковать ее. Когда она сдала на авто назад, то услышала странный шум. Услышав шум, австрийка вышла посмотреть, что она задела, и обнаружила, что ее дочь попала под колеса. Женщина позвала мужа, чтобы тот поднял машину домкратом, и обратилась в экстренные службы. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли. Врачи оказали помощь паре, которая пребывала в шоковом состоянии.

Ранее в Приморье врачи двух больниц спасли ребенка после отравления угарным газом.

