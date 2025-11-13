Пришлось сшивать голову: раскрыты детали жесткого ДТП с поездом и автобусом в Хабаровске

В Хабаровске медики сшили голову пострадавшей в ДТП по пути в больницу

В Хабаровске врачам пришлось сшивать голову пассажирке автомобиля после ДТП с поездом по пути в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Зашивать голову по пути в больницу пришлось пострадавшей в ДТП поезда и автобуса в Хабаровске. После ей ампутировали ногу. <…> врачи не смогли сохранить конечность женщины — жуткие травмы она получила после аварии при переезде через ж/д пути в микрорайоне Ореховая сопка», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП хабаровчанка получила перелом носа и рубец на весь лоб: медикам пришлось экстренно сшивать рассеченную кожу. ДТП произошло 6 ноября на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с тепловозом. После удара автобус, в котором находилось семь человек, вылетел с дороги. В результате аварии водителя и пассажирку заблокировало в салоне.

