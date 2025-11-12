Центр Москвы перекрыли в пятый раз за день

В Москве перекрыли движение на Новом Арбате и Знаменке

В центре Москве перекрыли движение автомобилей в пятый раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на улице Новый Арбат. Объезд по улице Остоженка, на улице Знаменка», — говорится в публикации.

Водителей призвали к внимательному построению маршрута.

