На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Центр Москвы перекрыли в пятый раз за день

В Москве перекрыли движение на Новом Арбате и Знаменке
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В центре Москве перекрыли движение автомобилей в пятый раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на улице Новый Арбат. Объезд по улице Остоженка, на улице Знаменка», — говорится в публикации.

Водителей призвали к внимательному построению маршрута.

До этого мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин до этого рассказал, что прогрев двигателя автомобиля перед поездкой необходим по ряду важных причин. Специалист отметил, что прогревать двигатель современного автомобиля нужно не менее пяти минут,

Ранее в Москве предупредили о дожде и гололедице в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами