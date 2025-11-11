На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы недостатки Renault Logan второго поколения за 500 тыс. рублей

Автоэксперт Зиновьев назвал пять недостатков Renault Logan второго поколения
Renault

Renault Logan второго поколения, который на вторичном рынке в России можно приобрести по цене от 500 тыс. рублей, недорог в эксплуатации и достаточно надежен, однако у него проявляется ряд типичных недостатков. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Коллекция типовых болячек невелика. Глючит левый подрулевой переключатель (подгорают контакты), дребезжит капот (износ резиновых упоров). Бачок жидкости стеклоомывателя также имеет свойство стучать. Часто нарушается герметичность труб глушителя. Лечат установкой прижимающих хомутов или более упругих держателей», — перечислил Зиновьев.

По его словам, элементы подвески (ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг) могут не выдержать неаккуратной езды по дорожным ямам. При этом двигатели Logan просты и неприхотливы, а механическая трансмиссия обладает высоким ресурсом, указал эксперт.

Ранее Toyota показала новый пикап Hilux.

