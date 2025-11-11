На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мировая премьера нового поколения пикапа Toyota Hilux состоялась в Таиланде

Toyota представила пикап Hilux нового поколения
Toyota

Корпорация Toyota представила в Таиланде пикап Hilux нового поколения. Серийное производство модели запланировано на 2026 год, сообщила пресс-служба Toyota.

«Новый Hilux, который мы представляем сегодня, является 9-м поколением этого легендарного автомобиля. С каждым поколением он становится только сильнее: сформированный дорогами, инженерами и, что самое главное, голосами клиентов по всему миру. Мир менялся, а вместе с ним менялся и Hilux», — заявил на презентации в Бангкоке бренд-директор японской компании Саймон Хамфрис.

Представленный прототип оснащен электрической силовой установкой. Под полом — литий-ионный аккумулятор ёмкостью 59,2 кВт⋅ч, запас хода на одной зарядке достигает 300 км. Мощность силовой установки — 196 л.с., машина снабжена полным приводом. В дальнейшем у автомобиля появятся и другие варианты силовых установок.

Ранее стало известно, какие машины сделают на бывшем заводе Toyota в России.

