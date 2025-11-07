Названы 11 минусов китайского кроссовера Jetour Dashing

Кроссовер Jetour Dashing пользуется хорошим спросом в России и имеет ряд преимуществ перед конкурентами, в то же время у него есть свои слабые места. Об этом говорится в отчете международной сети Fit Service, предоставленном «Газете.Ru».

«На малых пробегах до 20 тыс. километров часто выходят из строя стойки стабилизатора. Резиновые сайлентблоки передних рычагов могут быть полностью разрушены уже к пробегу 10–20 тыс. километров. Это приводит к необходимости замены деталей уже через год эксплуатации», — рассказал руководитель Fit Service «Бутово» Иван Половников.

К 40–60 тыс. километров пробега требуется вмешательство в заднюю подвеску, особенно если кроссовер эксплуатируется на плохих дорогах. Примерно тогда же в опорах и подшипниках передних амортизаторов появляется стук, говорится в отчете.

Сообщается, что еще одна частая проблема Jetour Dashing — рулевые наконечники, которые требуют замены после 5 тыс. километров. Стоит быть особенно внимательным к проверке механизма на автосервисе, обращать внимание мастера на эти детали.

При замене жидкости в коробке передач обнаруживается недостаточный уровень, говорится в отчете. Причина неясна: либо это недолив на заводе, либо жидкость быстро уходит через сальники.

Также сервисмены подчеркивают, что в салоне на пластике остаются царапины при минимальном контакте. По словам эксперта, с электроникой встречаются частые сбои в работе мультимедиа, датчиков и электрических приводов. Серьезной проблемой остается доступность некоторых запчастей. Некоторые заказанные детали могут поступить только через 2 недели, предупредил Половников.

Ранее выяснилось какой бензин нельзя заливать в китайские автомобили.