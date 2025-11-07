На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 11 минусов китайского кроссовера Jetour Dashing

Автоэксперт Половников перечислил 11 недостатков кроссовера Jetour Dashing
true
true
true
close
Jetour

Кроссовер Jetour Dashing пользуется хорошим спросом в России и имеет ряд преимуществ перед конкурентами, в то же время у него есть свои слабые места. Об этом говорится в отчете международной сети Fit Service, предоставленном «Газете.Ru».

«На малых пробегах до 20 тыс. километров часто выходят из строя стойки стабилизатора. Резиновые сайлентблоки передних рычагов могут быть полностью разрушены уже к пробегу 10–20 тыс. километров. Это приводит к необходимости замены деталей уже через год эксплуатации», — рассказал руководитель Fit Service «Бутово» Иван Половников.

К 40–60 тыс. километров пробега требуется вмешательство в заднюю подвеску, особенно если кроссовер эксплуатируется на плохих дорогах. Примерно тогда же в опорах и подшипниках передних амортизаторов появляется стук, говорится в отчете.

Сообщается, что еще одна частая проблема Jetour Dashing — рулевые наконечники, которые требуют замены после 5 тыс. километров. Стоит быть особенно внимательным к проверке механизма на автосервисе, обращать внимание мастера на эти детали.

При замене жидкости в коробке передач обнаруживается недостаточный уровень, говорится в отчете. Причина неясна: либо это недолив на заводе, либо жидкость быстро уходит через сальники.

Также сервисмены подчеркивают, что в салоне на пластике остаются царапины при минимальном контакте. По словам эксперта, с электроникой встречаются частые сбои в работе мультимедиа, датчиков и электрических приводов. Серьезной проблемой остается доступность некоторых запчастей. Некоторые заказанные детали могут поступить только через 2 недели, предупредил Половников.

Ранее выяснилось какой бензин нельзя заливать в китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами