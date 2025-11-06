На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео нового российского внедорожника Sollers

Sollers опубликовал видео своего рамного внедорожника
true
true
true

Российский холдинг «Соллерс» опубликовал видео с испытаний семиместного рамного внедорожника, который будет выпускаться на УАЗе под брендом Sollers.

«Сегодня у нас по-настоящему «взрывной» контент для всех, кто ждет появления нашего нового внедорожника Sollers! Смотрите первые кадры с полигона наших партнёров, где будущий SUV (как и положено, в камуфляже) накатывает километры на испытательном треке. А совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России!», — сообщает «Соллерс».

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство автомобиля будет налажено в Ульяновске, в 2026 году оно стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

Ранее в Москве на видео сняли такси Lada Niva Legend.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами