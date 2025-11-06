Появилось видео нового российского внедорожника Sollers

Российский холдинг «Соллерс» опубликовал видео с испытаний семиместного рамного внедорожника, который будет выпускаться на УАЗе под брендом Sollers.

«Сегодня у нас по-настоящему «взрывной» контент для всех, кто ждет появления нашего нового внедорожника Sollers! Смотрите первые кадры с полигона наших партнёров, где будущий SUV (как и положено, в камуфляже) накатывает километры на испытательном треке. А совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России!», — сообщает «Соллерс».

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство автомобиля будет налажено в Ульяновске, в 2026 году оно стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

