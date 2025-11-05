Стал известен приговор боссу виновника ДТП с автобусом на Мойке

Суд приговорил к пяти годам колонии босса водителя, который устроил ДТП на Мойке

Суд приговорит к пяти годам лишения свободы начальника водителя, который устроил ДТП с автобусом на Мойке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пять лет общего режима и обязательство выплатить пол-ляма компенсации — такой приговор получил начальник автоколонны ООО «Такси» Джахангир Халилов, который был ответственным за выход на работу водителя рухнувшего в Мойку автобуса», — говорится в публикации.

Суд постановил, что водитель Рахматшох Курбонов был крайне утомлен после 12-часовой смены, но его босс закрыл глаза на это и допустил к управлению общественным транспортом.

Также начальника Халилова обязали заплатить 500 тыс. рублей компенсации. Помимо этого, ему запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров.

10 мая 2024 года около 13:00 в центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус упал в реку Мойку. Людей из затонувшего транспортного средства начали вытаскивать очевидцы, а следом приехали спасатели. Они откачивали пострадавших на крыше автобуса.

Как сообщили власти, водитель автобуса не справился с управлением. «112» со ссылкой на его супругу написал, что мужчину заставили выйти в рейс после 20-часовой смены, ночью ему удалось поспать только пять часов.

