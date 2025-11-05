На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стал известен приговор боссу виновника ДТП с автобусом на Мойке

Суд приговорил к пяти годам колонии босса водителя, который устроил ДТП на Мойке
true
true
true

Суд приговорит к пяти годам лишения свободы начальника водителя, который устроил ДТП с автобусом на Мойке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пять лет общего режима и обязательство выплатить пол-ляма компенсации — такой приговор получил начальник автоколонны ООО «Такси» Джахангир Халилов, который был ответственным за выход на работу водителя рухнувшего в Мойку автобуса», — говорится в публикации.

Суд постановил, что водитель Рахматшох Курбонов был крайне утомлен после 12-часовой смены, но его босс закрыл глаза на это и допустил к управлению общественным транспортом.

Также начальника Халилова обязали заплатить 500 тыс. рублей компенсации. Помимо этого, ему запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров.

10 мая 2024 года около 13:00 в центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус упал в реку Мойку. Людей из затонувшего транспортного средства начали вытаскивать очевидцы, а следом приехали спасатели. Они откачивали пострадавших на крыше автобуса.

Как сообщили власти, водитель автобуса не справился с управлением. «112» со ссылкой на его супругу написал, что мужчину заставили выйти в рейс после 20-часовой смены, ночью ему удалось поспать только пять часов.

Ранее стало известно, насколько вырастут тарифы по утильсбору в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами