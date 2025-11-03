Массовое ДТП с белорусом и китайцем произошло в Иркутской области

В Иркутской области столкнулись грузовики с белорусом и китайцем за рулем

В Иркутской области произошло массовое ДТП с большегрузами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Трагедия произошла на автодороге Р–255 «Сибирь﻿» в Куйтунском районе.

«Большегруз, за рулем которого был гражданин Беларуси, пошел на обгон по встречной полосе, но подвел гололед. Машина влетела в лоб встречной фуре, за рулем которой был гражданин КНР﻿. После столкновения машины зацепили следующие за ними грузовики», — говорится в публикации.

В результате полученных травм не выжили двое водителей. Одного из пострадавших автомобилистов госпитализировали с переломом ноги и позвоночника.

На месте аварии перекрыто движение.

До этого сообщалось, что Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

Ранее в Петербурге школьники на питбайке разбились о внедорожник и попали на видео.