В ДТП с мотоциклом в Стамбуле погибла легенда кинематографа Турции

Global Look Press

В Турции 85-летний актер Энгин Чанглар погиб в ДТП, передает Ekol TV.

Телеканал сообщил, что накануне вечером в Стамбуле Чаглар хотел перейти улицу, чтобы попасть домой. Он подождал, пока по дороге проедет мотоцикл. После этого актер решил, что улица свободна и пошел пешком. На полпути его сбил другой мотоцикл, мчавшийся на большой скорости.

Согласно материалу, Чаглар упал на землю. Он получил серьезные травмы головы и ног. Его госпитализировали в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер. Мотоциклист тоже пострадал, он находится под наблюдением врачей. Полиция проводит расследование.

Телеканал отмечает элегантность и джентльменскую манеру поведения Чаглара и называет его «выдающейся фигурой в турецком кинематографе».

Актер родился в 1940 году в Стамбуле. Его настоящее имя — Чаглан Овет. Дорогу в кино ему открыло участие в конкурсе журнала Ses dergisi в 1968 году, на котором он занял второе место. Чаглар исполнил роли в десятках картин, в том числе в фильмах «Сирота», «Одинокий человек» и «Печальная любовь».

Ранее «Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полицейских.

