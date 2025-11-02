На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей в регионах
Максим Блинов/РИА Новости

В регионах России на ноябрьские праздники и первые выходные дни месяца Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства.

«Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Мурманской, Ивановской, Тверской, Еврейской автономной, Ульяновской, Кировской, Рязанской, Новгородской областей и других регионов страны», — сообщают «Известия».

Отмечается, что собое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.

