Россиян предупредили о рисках покупки автомобиля по цене ниже рыночной

Автокриминалист Шелков назвал 3 риска покупки авто по цене ниже рыночной
Илья Наймушин/РИА «Новости»

В случае, если подержанный автомобиль выставлен на продажу по цене значительно ниже рыночной, его могут в дальнейшем изъять по решению суда, либо в машине могут обнаружиться замаскированные серьезные неисправности. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Чудес не бывает, с таким автомобилем скорее всего есть юридические проблемы. Он может быть предметом судебного спора с третьими лицами, также продавец может знать, что автомобиль в ближайшее время будет помещен в конкурсную массу при банкротстве, и старается быстро от него избавиться. Также вполне возможно, что автомобиль имеет скрытые технические неисправности», — перечислил Шелков.

Технические дефекты двигателя продавец может временно устранить с помощью присадок для топлива и масла, неисправность коробки передач — путем сброса настроек, чтобы скрыть рывки при переключении, привел пример эксперт.

«Просто так машины по низу рынка никто не продает. Любой такой автомобиль требует детальной проверки с учетом многих факторов: нужно проверять собственника по базе службы судебных приставов, арбитражного суда, тщательно проверять сам автомобиль и указывать полную цену в договоре купли-продажи», — подытожил Шелков.

Ранее выяснилось, что будет с мотором из-за старых свечей.

