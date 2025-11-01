На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве предложили не штрафовать таксистов за нарушение правил остановки

В мэрию Москвы направлено предложение не штрафовать такси за остановку под знаками
true
true
true
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Глава союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев направил в мэрию Москвы предложение не штрафовать водителей такси и инвалидов за вынужденную остановку под запрещающими знаками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В письме (есть у «Ъ») он предлагает заменить в одном из округов Москвы дорожные знаки «Остановка запрещена» (3.27 по классификации ПДД) на менее строгие «Стоянка запрещена» (3.28; допускают нахождение в зоне его действия на срок до пяти минут). Второй вариант — добавить к знакам «Остановка запрещена» таблички «Кроме такси и инвалидов», — отмечается в публикации.

Еще один вариант смягчения требований к водителям такси и инвалидам — настроить системы фотофиксации таким образом, чтобы не штрафовать такси и автомобили инвалидов за остановку длительностью до 2 минут, либо позволить им парковаться в зоне действия знаков с 23 часов до 7 утра.

Ранее москвич получил штраф за хомяка в автомобиле.

