Махачкалинцы превратили новую автобусную полосу в парковку

В Махачкале водители превратили в парковку новую выделенную полосу для автобусов

На одном из центральных проспектов Махачкалы появилась выделенная полоса для общественного транспорта, но местные жители превратили ее в парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«На Имама Шамиля нарисовали новую разметку для общественного транспорта. Теперь там паркуются водители легковушек», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что водители массово паркуются на выделенной полосе с буквой «А» вдоль края проезжей части. На 30-секундном ролике, снятом в пробке, видно не менее восьми автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Сотрудников ГИБДД и служб эвакуации на месте событий не видно.

Автор видео предупредил сограждан, что полоса с буквой «А» предназначена для общественного транспорта — автобусов, маршруток и такси и призвал не нарушать ПДД во избежание получения крупных штрафов.

