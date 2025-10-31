На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, во сколько обойдется россиянину содержание пикапа Changan Hunter Plus

Содержание пикапа Changan Hunter обойдется москвичу в 3,2 млн рублей за 5 лет
Changan

Стоимость владения пикапом Changan Hunter Plus составит в России 3,2 млн рублей за пять лет при стоимость нового автомобиля 3,7 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Автомобиль эксплуатируется в Москве. Среднегодовой пробег – 25 тыс. км. Срок владения автомобилем — 60 месяцев (5 лет). Используются зимние шины Triangle», — отмечается в исследовании.

В случае, если машину купит частное лицо, стоимость владения за этот период составит почти 3,2 млн рублей, при покупке в лизинг на юридическое лицо расходы составят 4,5 млн рублей. На техническое обслуживание в этот период придется потратить 431 тыс. рублей, на текущий ремонт — 135 тыс. рублей, на топливо — 759,5 тыс. рублей, на страхование каско — 662 тыс. рублей для частного владельца и 710 тыс. рублей для корпоративного.

Ранее стало известно, сколько Россия потратила из казны на автопром с 2022 года.

