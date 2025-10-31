На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Toyota Land Cruiser вспыхнул на парковке ТЦ в Москве и попал на видео

В Москве сняли на видео охваченный пламенем Toyota Land Cruiser на парковке ТЦ
true
true
true

На юго-востоке Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся на парковке торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись инцидента.

«Москва, район Выхино-Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден внедорожник темно-зеленого цвета, в салоне которого разгорелся огонь. У автомобиля открыты двери и разбито одно из боковых стекол, из проема вырываются языки пламени. Рядом с ним припарковано такси. Очевидцы происшествия попытались ликвидировать пламя с помощью огнетушителей, но сделать это не удалось. На видео видны минимум три человека с автомобильными огнетушителями в руках.

О причинах пожара не сообщается.

До этого в Приморье мигрант устроил дрифт на автомобиле Toyota и попал на видео.

Ранее на видео попал пожар в автосервисе на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами