Toyota Land Cruiser вспыхнул на парковке ТЦ в Москве и попал на видео

В Москве сняли на видео охваченный пламенем Toyota Land Cruiser на парковке ТЦ

На юго-востоке Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся на парковке торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись инцидента.

«Москва, район Выхино-Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден внедорожник темно-зеленого цвета, в салоне которого разгорелся огонь. У автомобиля открыты двери и разбито одно из боковых стекол, из проема вырываются языки пламени. Рядом с ним припарковано такси. Очевидцы происшествия попытались ликвидировать пламя с помощью огнетушителей, но сделать это не удалось. На видео видны минимум три человека с автомобильными огнетушителями в руках.

О причинах пожара не сообщается.

До этого в Приморье мигрант устроил дрифт на автомобиле Toyota и попал на видео.

Ранее на видео попал пожар в автосервисе на юге Москвы.