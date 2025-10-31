На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Томич неправильно припарковался и сдал в прокуратуру прохожего за замечание об этом

В Томске прохожего наказали за замечание водителю из-за неправильной парковки
Depositphotos

В Томске водитель Toyota через прокуратуру добился наказания прохожего, который нецензурно обругал его из-за неправильной парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Установлено, что в августе 2025 года около бизнес-центра у заявителя возник конфликт с прохожим, который выразил недовольство тем, как он припарковал свой автомобиль Toyota Corolla. Свои замечания незнакомец сопроводил нецензурной бранью и оскорблениями в адрес автолюбителя», — отмечается в сообщении.

Автомобилист пожаловался в прокуратуру на то, что прохожий оскорбил его честь и достоинство. В результате против 29-летнего жителя города возбудили административное дело по статье КоАП об оскорблении. Его оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Ранее петербуржцы избили друг друга среди потока машин.

