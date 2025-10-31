На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рельсы разрушились: стало известно о состоянии дороги перед массовым ДТП в Туле

В Туле накануне массового ДТП заметили возгорание на трамвайных путях
true
true
true

Накануне массового ДТП с трамваем в Туле на трамвайных путях несколько раз фиксировали возгорание, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Накануне распространились фото и видео с возгоранием на рельсах. В администрации города тогда объяснили журналистам это тем, что «произошло обгорание минусовой клеммы, из-за чего образовалось небольшое возгорание уплотнительной резинки на рельсе», — отмечается в публикации.

Также жители обращали внимание на поврежденные участки путей и посторонние предметы, торчащие из них.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Тула Происшествия» виден огонь, возникший на трамвайных путях в непосредственной близости от металлического рельса.

«Вечером 30.10.2025 г. горели рельсы на Пролетарском мосту недалеко от Макси», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что число пострадавших в массовом ДТП в Туле увеличилось.

