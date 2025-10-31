«Перепутала педали»: появились подробности ДТП с пенсионеркой, влетевшей в остановку с детьми

В Новосибирске пенсионерка на Ravon влетела в остановку, пострадили дети

В Новосибирске пять человек пострадали после ДТП с Ravon Nexia, который протаранил остановку. Об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации 31.10.2025 на территории Железнодорожного района города Новосибирска, водитель – женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате аварии травмы получили двое детей, 2017 и 2018 года рождения, а также три женщины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что черная иномарка стоит возле поврежденной остановки. По информации канала, в результате произошедшего травмы получили мать и дочь, которые в момент ДТП ждали общественный транспорт.

