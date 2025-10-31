На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксирован непрерывный рост продаж люксовых автомобилей

bezikus/Shutterstock/FOTODOM

В России на протяжении полугода продолжается непрерывный рост продаж автомобилей класса «люкс», сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В сентябре 2025 года россияне приобрели 243 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 22,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок люксовых машин растет уже шесть месяцев подряд», — отмечается в сообщении.

Лидером в этом сегменте рынка является британская марка Bentley, на нее приходится 40% продаж, за месяц реализовано 95 автомобилей. За ней следуют Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce. Также в России за месяц купили 12 экземпляров Ferrari и 6 Aston Martin.

Среди моделей на первом месте Bentley Continental GT, за ним следуют кроссоверы Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. По итогам трех кварталов 2025 года в России реализовано почти 2 тыс. автомобилей сегмента Luxury, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее россияне ввезли рекордное количество автомобилей перед ростом утильсбора.

