В России подешевел кроссовер Tenet T7 калужской сборки

Кроссовер Tenet T7 калужской сборки подешевел на 50 тысяч рублей
true
true
true
close
Tenet

В России подешевел кроссовер Tenet T7, сообщает портал «Автоновости дня».

«Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал на 50 000 рублей доступнее. Базовые цены не изменились, но появилась прямая скидка, распространяющаяся на все комплектации автомобиля без исключения», — сообщает портал.

Цены на автомобиль с прямой скидкой начинаются от 2,63 млн рублей.

Tenet T7 оснащается турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод передний. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч. Длина автомобиля составляет 4553 мм при колесной базе 2760 мм.

У автомобиля с 18-дюймовыми дисками есть диодные фары, камера, подушки безопасности, а также камерой и датчиками парковки сзади. Кроме того, есть еще «зимний» пакет с двухзонным климат-контролем, беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, шестью музыкальными динами и дополнительными опциями.

В более дорогой версии Tenet T7 комплектация дополняется системной кругового обзора, панорамной крышей, люком, беспроводной зарядкой.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового Tenet T8.

