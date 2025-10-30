На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тачка-пугачка»: в Новосибирской области на фото сняли необычный автомобиль

Самоходный опрыскиватель напугал своим видом водителей в Новосибирской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирской области водители сфотографировали необычное транспортное средство, которое оказалось самоходным опрыскивателем, сообщает Mash Siberia.

«Тачку-пугачку заметили на трассе в Новосибирской области. Это не инопрешеленцы, просто самоходный опрыскиватель», — сообщает канал.

Самоходный опрыскиватель — вид сельскохозяйственной техники, предназначенный для обработки сельхозкультур жидкими препаратами (пестицидами, гербицидами, фунгицидами, микроудобрениями) на различных стадиях вегетации. Особенность: наличие собственного привода и ходовой части, что позволяет машине работать автономно без подключения к трактору или другому тягачу.

До этого, в 2023 году, УАЗ представил вакуумную уборочную подметальную машину «Геркулес 6530». Автомобиль построен на базе коммерческого «Профи» с 2,7-литровым мотором (149,6 л.с.; 235 Нм) и пятиступенчатой механикой, он предназначен для жилищно-коммунальных хозяйств и городских служб благоустройства.

В список опций вошли мойка высокого давления, дополнительный всасывающий рукав, камеры кругового обзора, а также пескоразбрасыватель, передний поворотный отвал и подметальная щетка для эксплуатации в зимний период.

Ранее были названы минусы нового российского пикапа Промтех Капитан.

