Представлен кроссовер Hyundai EO без панели приборов

Hyundai представил кроссовер EO без панели приборов
Beijing Hyundai

Компания Hyundai в Китае представила электрический кроссовер EO, в котором традиционная панель приборов заменена проекционным дисплеем. Об этом сообщает CarNewsChina.

«В салоне Beijing Hyundai EO используется многоуровневая центральная консоль, в которой традиционная ЖК-панель приборов заменена проекционным дисплеем. Кроме того, автомобиль оснащен двухцветным трёхспицевым многофункциональным рулевым колесом и 27-дюймовым 4K-дисплеем с двумя зонами для информационно-развлекательной системы и пассажирского пространства», — отмечается в публикации.

В центральную консоль автомобиля смонтирован подстаканник на четыре емкости, среди оснащения — аудиосистема Bose, панорамная крыша, двухслойные стекла. Электромобиль доступен в одномоторном и двухмоторном (полноприводном) исполнении, мощностью 215 или 312 л.с. Вариантов максимального запаса хода пять: 518 км, 540 км, 590 км, 692 км и 722 км. Стоимость в Китае — от 119,8 тыс. юаней до 149,8 тыс. юаней (₽1,3 млн — 1,7 млн).

Ранее в России представили обновленный внедорожник Tank 300.

