Первые автомобили Nordcross 001 появились у дилеров в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили». Цена машины без учёта скидок составляет 6,3 млн рублей.

Nordcross 001 – это крупный кроссовер с точными габаритами 5042 х 1977 х 1780 мм и 7-местным салоном. Под капотом автомобиля — бензиновый мотор 2.0 мощностью 258 л.с., который агрегатируется с автоматической трансмиссией. Среди оснащения — четырехзонный климат-контроль, электронные системы помощи водителю, русифицированная медиасистема. Для Nordcross 001 обещана гарантийная поддержка со стороны импортера. Nordcross 001 является аналогом Lynk&Co 09.

Марка Nordcross в России создана для продажи автомобилей, известных на мировом рынке под брендом Lynk&Co. Об этих автомобилях подробно писала «Газета.Ru».

