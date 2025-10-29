Mazda научила автомобиль говорить с водителем как с другом

Mazda показала в Токио автомобиль, который поговорит с водителем как с другом

Mazda представила на международном автосалоне в Токио концептуальный городской хетчбэк Vision X-Compact, снабженный искусственным интеллектом. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Действуя как близкий друг, он способен поддерживать естественный диалог и предлагать маршруты, расширяя кругозор водителя. Это отражает видение Mazda будущего интеллектуальной мобильности, где автомобили и люди образуют эмоциональную связь, подобно друзьям», — отмечается в сообщении компании.

close Mazda

Длина хетчбэка — 3825 мм, колесная база — 2515 мм. Его технические характеристики автопроизводитель не раскрыл. Учитывая крепнущие связи Mazda с корпорацией Toyota, можно предположить, что серийная версия автомобиля получит ту же силовую установку, что и Toyota Yaris, отмечает The Drive.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Corolla.