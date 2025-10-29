На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Corolla

В Токио Toyota раскрыла внешность новой Corolla
true
true
true
close
Toyota

На мотор-шоу в Токио корпорация Toyota представила концептуальный лифтбэк Corolla.

«Независимо от внешнего вида и типа кузова, Corolla всегда была Corolla. Именно поэтому Corolla всегда была «автомобилем для всех». Как Corolla должна развиваться, чтобы оставаться такой? Земля огромна, а мир разнообразен. Дороги различаются, как и энергетические реалии», — заявил на презентации концепта гендиректор Toyota Кодзи Сато.

Автомобиль получил футуристичную внешность с угловатым дизайном. Салон концептуальной Corolla выглядит как интерьер серийного автомобиля — со стандартными передними креслами, рулевым колесом и задним диваном. Яркая деталь — селектор трансмиссии в виде автомобиля, размещенный на постаменте.

Технических характеристик будущей Corolla автопроизводитель не раскрыл, но на кузове машины видны три лючка: можно предположить, что у него будет гибридная силовая установка.

Ранее стало известно, что Avatr планирует начать выпуск автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами