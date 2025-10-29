На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Mercedes-Benz резко обрушилась прибыль

Чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась вдвое в 2025 году
true
true
true
close
Mercedes-Benz

Чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz по итогам 9 месяцев 2025 года значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность компании.

«Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро, рассказали в компании. Кроме того, в третьем квартале доход уменьшился на 32,3% по сравнению с прошлым годом — до 1,173 млрд», — отмечается в публикации.

Операционная прибыль Mercedes-Benz также упала из-за дополнительных расходов немецкого автопроизводителя, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

«Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями, поскольку компания реализует меры по реструктуризации, чтобы сэкономить 5 миллиардов евро по всему миру к 2027 году», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Corolla.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами