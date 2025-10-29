У Mercedes-Benz резко обрушилась прибыль

Чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz по итогам 9 месяцев 2025 года значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность компании.

«Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро, рассказали в компании. Кроме того, в третьем квартале доход уменьшился на 32,3% по сравнению с прошлым годом — до 1,173 млрд», — отмечается в публикации.

Операционная прибыль Mercedes-Benz также упала из-за дополнительных расходов немецкого автопроизводителя, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

«Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями, поскольку компания реализует меры по реструктуризации, чтобы сэкономить 5 миллиардов евро по всему миру к 2027 году», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Corolla.