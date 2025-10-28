«Не боится людей»: в Приморье на видео сняли редкого хищника на трассе

В Приморье на видео сняли, как тигр вышел к людям на проезжую часть

В Приморском крае тигр вышел на проезжую часть к автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Король Приморья в Дунае. Вообще не боится людей», — говорится в сообщении.

Автомобилист запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что тигр стоит на обочине дороги, после чего ложится на траву. На записи также заметно, что в момент, когда в животному подъезжает транспорт, хищник никак не реагирует.

