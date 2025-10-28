На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы шесть недостатков кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения

Volkswagen

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил шесть минусов кроссовера Volkswagen Tiguan 2 поколения.

«Медиасистема ­ на многих машинах эпизодически глючит – и старая, и новая версия. Прочая электроника работает почти без сбоев», — сказал Зиновьев.

Кроме того, после 150 тыс. километров у автомобиля могут отказать стеклоподъемники.

У двухлитровых моторов при пробеге до 100 тыс. километров могут износиться водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ, сказал эксперт.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

