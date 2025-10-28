На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые надежные автомобильные двигатели

Портал TopSpeed перечислил 6 самых надежных автомобильных двигателей
Алексей Даничев/РИА Новости

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 6 самых надежных автомобильных двигателей.

Возглавил список мотор Toyota 2TR-FE, ресурс которого составляет более 400 тыс. километров. Двигатель устанавливался на пикапы Toyota Tacoma второго и третьего поколений. Далее следует двигатель Honda K24 объемом 2,4 литра. Им оснащались Honda Accord с 2003 по 2017 годы, последние три поколения Honda Odyssey и Honda CR-V со второго по пятое поколение.

На третьем месте мотор Toyota A25A-FXS объемом 2,5 л. Этим агрегатом оснащается Toyota RAV4 Hybrid 2025 модельного года.

Четвертое и пятое места у Nissan VQ V6 и Toyota 1GR-FE V6. Они отличаются своей долговечностью. Шестое место у Honda J35 V6, который является одним из самых успешных и надежных агрегатов Honda в истории.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

