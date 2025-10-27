Кроссовер Lynk&Co под маскировочным брендом Nordcross вышел на российский рынок

Дилерский холдинг Major объявил о начале продаж в России первой модели автомобильного бренда Nordcross — кроссовера 001.

«Nordcross 001 — полноразмерный внедорожник сегмента Е, созданный на современной платформе, аналогичной используемой во втором поколении Volvo XC90. Такое инженерное решение обеспечивает высокие показатели безопасности, устойчивость на дороге и комфорт в движении», — отмечается в сообщении.

Под капотом автомобиля — бензиновый мотор 2.0 мощностью 258 л.с., который агрегатируется с автоматической трансмиссией. Среди оснащения — четырехзонный климат-контроль, электронные системы помощи водителю, русифицированная медиасистема. Для Nordcross 001 обещана гарантийная поддержка со стороны импортера. Стоимость машины — от 5,99 млн рублей, уточняют «Китайские автомобили». Nordcross 001 является аналогом Lynk&Co 09.

Марка Nordcross в России создана для продажи автомобилей, известных на мировом рынке под брендом Lynk&Co. Об этих автомобилях подробно писала «Газета.Ru».

