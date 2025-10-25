В Пензенской области автомобиль с детьми в салоне опрокинулся в жестком ДТП

В Пензенской области младенец не выжил в ДТП с Haval

В Пензенской области иномарка с детьми в салоне опрокинулась в жестком ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Пензенской области в своем Telegram-канале.

«25 октября <…> в границах Мокшанского района, водитель автомобиля «Хавал», женщина 1991 года рождения, допустила наезд на препятствие, световую опору, с дальнейшим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Haval получили серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, при этом заметно, что после столкновения машина приземлиласьна крышу.

По информации канала, в результате ДТП два пассажира иномарки, мужчина 1993 года рождения и младенец – 2025, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водительница и пассажир получили телесные повреждения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

