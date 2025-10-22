На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начальник принудил водителя пить мочу в наказание за увольнение

В Индии начальник заставил уволившегося водителя в наказание пить мочу
Depositphotos

В Индии три человека арестованы по обвинению в похищении мужчины, который работал у одного из них водителем, но уволился. Об этом сообщает Times of India.

«Пострадавший утверждал, что обвиняемый избил его, заставил выпить спиртное и мочу, прежде чем скрыться с места преступления», — отмечается в публикации.

У одного из нападавших, 22-летнего Сону Баруа, пострадавший ранее работал водителем, но уволился и переехал жить к родственникам жены. Бывший начальник с двумя сообщниками вывезли его в другую деревню, а после избиения бросили в полубессознательном состоянии. Родственники отвезли его в больницу.

В полиции сообщили, что все трое подозреваемых в нападении арестованы. Пострадавший относится к низшей в кастовой иерархии Индии касте неприкасаемых (далиты).

В Коми медведь погнался за рыбаками, которым удалось уехать от него на вездеходе.

