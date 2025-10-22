Возможность двух штрафов подряд за превышение скорости подтвердил Верховный суд

Верховный суд России подтвердил законность многократного вынесения штрафов автомобилистам за превышение скорости с близкорасположенных дорожных камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Отменить постановление, дойдя до ВС, пыталось транспортное предприятие из Воронежа. Компании из ГИБДД пришло два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. Верховный суд постановил, что это два разных состава нарушения», — отмечается в публикации.

Автопредприятие, владеющее автобусом, пыталось обжаловать штрафы со ссылкой на статью 24.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающей дважды наказывать за одно и то же правонарушение. Суды, в том числе ВС РФ, не согласились с этими доводами. Формально речь идет о двух разных нарушениях, зафиксированных камерами в разных местах.

Частота установки камер зафиксирована в постановлении правительства: не чаще 1 камеры на километр в городе и на 5 км за городом. Однако в очагах аварийности, на перекрестках и развязках их можно ставить с любой частотой.

