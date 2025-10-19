Названы 6 минусов хетчбэка Toyota Passo

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах хетчбэка Toyota Passo третьего поколения.

«Никаких иных двигателей для модели, кроме трехцилиндрового 1.0 л (69 л. с.) разработки Daihatsu, нет. Склонен к вибрациям, но в целом благополучный и надежный. Главный недостаток агрегата: при повреждениях внутренних деталей и поверхностей ремонт не предусмотрен и практически невозможен», — сообщил эксперт.

Вариатор — D‑18C. Иногда ломается на пробегах до 150 тысяч. километров. Гравийных гребенок подвеска не любит – первыми растрясутся стойки и втулки стабилизатора. Головной свет требует переделки, иначе будет слепить встречных.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

