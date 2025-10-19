На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 6 минусов хетчбэка Toyota Passo

«За рулем» перечислил 6 недостатков хетчбэка Toyota Passo
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах хетчбэка Toyota Passo третьего поколения.

«Никаких иных двигателей для модели, кроме трехцилиндрового 1.0 л (69 л. с.) разработки Daihatsu, нет. Склонен к вибрациям, но в целом благополучный и надежный. Главный недостаток агрегата: при повреждениях внутренних деталей и поверхностей ремонт не предусмотрен и практически невозможен», — сообщил эксперт.

Вариатор — D‑18C. Иногда ломается на пробегах до 150 тысяч. километров. Гравийных гребенок подвеска не любит – первыми растрясутся стойки и втулки стабилизатора. Головной свет требует переделки, иначе будет слепить встречных.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами