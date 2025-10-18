«Сидел с разбитой головой»: водитель авто каршеринга устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина на авто каршеринга устроил массовое ДТП в центре города

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина на каршеринговом автомобиле устроил массовое ДТП в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«По словам очевидцев, каршеринг на дикой скорости вылетел на перекрёсток Ленина и Восточной. Горел красный, в итоге — авария с участием четырёх машин», — отмечается в публикации.

Утверждается, что водитель пытался скрыться от полиции и проехал на красный сигнал светофора. Его удалось задержать: впоследствии он сидел на обочине с разбитой головой и в наручниках.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. На кадрах с места происшествия видно, что при аварии сильные механические повреждения получил внедорожник Chevrolet Niva: от удара у него вдавлена в салон правая боковина кузова.

