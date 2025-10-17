На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обновленный внедорожник Tank 400 с холодильником и телевизором выйдет на рынок

true
true
true
close
Tank

Принадлежащий концерну Great Wall Motor выведет на китайский рынок обновленный внедорожник Tank 400, сообщает Autohome.

«Новый Tank 400 получил увеличенную решётку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар», — отмечается в публикации.

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь сообщил в соцсетях, что прием заказов на автомобиль начнется 21 октября. Обновленный Tank 400 получит расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

Ранее стало известно, что в Уганде планируется начать сборку российских грузовиков «Урал».

