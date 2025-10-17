Обновленный внедорожник Tank 400 с холодильником и телевизором выйдет на рынок

Tank выведет на рынок обновленный внедорожник 400 с холодильником и телевизором

Принадлежащий концерну Great Wall Motor выведет на китайский рынок обновленный внедорожник Tank 400, сообщает Autohome.

«Новый Tank 400 получил увеличенную решётку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар», — отмечается в публикации.

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь сообщил в соцсетях, что прием заказов на автомобиль начнется 21 октября. Обновленный Tank 400 получит расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

