Volkswagen снимет с производства свой старейший кроссовер

Volkswagen прекратит выпуск кроссоверов Touareg в 2026 году
Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen снимет с производства кроссовер Touareg в 2026 году, сообщает портал carscoops.com. Модель выпускалась с 2002 года.

«За все время выпуска было продан 1,2 млн кроссовером Volkswagen Touareg. Автомобиль покинет конвейер в 2026 году. Тем не менее, шильдик с названием модели не исчезает навсегда, поскольку компания планирует выпустить полностью электрического преемника», — сообщает портал.

Volkswagen выпустит прощальную версию кроссовера, которая получит название Final Edition. У нее будет гравировка с названием версии на окантовке стекол задних дверей. Кроме того, автомобиль получит оригинальные накладки на пороги с подсветкой, специальную отделку приборной панели и рычаг переключения передач, обшитый кожей.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что Nissan снял с продажи свой старейший спорткар.

