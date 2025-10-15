На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У популярного кроссовера Haval затопило багажник

Haval признал дефект с затоплением багажника у кроссовера Raptor
true
true
true
close
Haval

Китайский автопроизводитель Haval признал дефект, приводящий к затоплению багажника у гибридного кроссовера Haval Raptor, сообщает CarNewsChina.

«Компания объяснила проблему плохим дренажем вокруг крышки зарядного порта, из-за чего в некоторых автомобилях вода просачивалась внутрь и скапливалась на полу багажника», — отмечается в публикации.

Автопроизводитель не раскрыл, сколько автомобилей может быть затронуто проблемой со скоплением воды в багажнике. С 15 октября Haval начал сервисную кампанию по проверке машин в своих авторизованных дилерских центрах. Машины, где будет выявлена неисправность или риск ее возникновения, будут отремонтированы бесплатно. Также Haval намерен улучшить контроль качества и усовершенствовать конструкцию дренажной системы.

Haval Raptor (на китайском рынке Menglong) — подзаряжаемый компактный гибридный кроссовер. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с двухмоторной системой Hi4.

Ранее у УАЗа закончились машины с неэкологичными моторами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами