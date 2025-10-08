На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали предел эксплуатации комплекта зимних шин

Автоэксперт Попов: на зимних шинах нельзя ездить, если протектор меньше 4 мм
Предельный срок эксплуатации комплекта зимних шин определяется состоянием протектора на покрышках. Об этом сообщает RT со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

«Есть совершенно чёткий и законодательно установленный критерий. Он определяет, до какой поры можно ездить на одном и том же комплекте зимней резины. Этот критерий называется «остаточная глубина рисунка протектора. Если у летней шины эта остаточная глубина составляет 1,6 мм, то для зимней резины допускается показатель в 4 мм», — приводит издание слова Попова.

Если глубина протектора на шинах меньше 4 мм, продолжать их эксплуатацию нельзя. Также следует заменить шины новыми при их неравномерном износе, наличии «грыж», лысин на протекторе и выхода корда на поверхность. Также шины утрачивают свои свойства, если износ небольшой, но на них поселился грибок, который выедает каучук.

От его действия шина начинает рассыпаться и утрачивает свои свойства, предупредил Попов.

Ранее россиянам назвали надежные подержанные внедорожники по цене до 1,5 млн рублей.

